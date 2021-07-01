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Tata представила яскравий молодіжний кросовер за $7500...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 жов, 2021 08:07
Пропонуємо до обговорення:
Опубліковані фото та характеристики Tata Punch 2022. Недорогий компактний кросовер надійде в продаж із кінця жовтня за ціною від 7500 до 11 тис. доларів.
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