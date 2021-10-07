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"Розводили" американців: в Україні викрили масштабну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 жов, 2021 21:13
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці України з іноземними колегами Сполучених Штатів Америки викрили діяльність злочинної організації, учасники якої налагодили діяльність двох шахрайських кол-центрів.
Дивися повний текст \"Розводили\" американців: в Україні викрили масштабну шахрайську схему з кол-центрами
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