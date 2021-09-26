Депутати Київради затвердили нову міську цільову програму розвитку туризму в столиці у 2022-2024 роках з загальним обсягом фінансування 118,9 млн грн.
Дивися повний текст Київрада затвердила нову програму розвитку туризму в столиці на три роки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 жов, 2021 22:13
Київрада затвердила нову програму розвитку туризму в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київрада затвердила нову програму розвитку туризму в столиці на три роки.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|