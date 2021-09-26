RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київрада затвердила нову
програму розвитку туризму в...

Київрада затвердила нову програму розвитку туризму в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 22:13

Київрада затвердила нову програму розвитку туризму в...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати Київради затвердили нову міську цільову програму розвитку туризму в столиці у 2022-2024 роках з загальним обсягом фінансування 118,9 млн грн.

Дивися повний текст Київрада затвердила нову програму розвитку туризму в столиці на три роки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95701
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Фінляндії побудують нову електростанцію — потужнішу,...
R2 » Вів 05 жов, 2021 22:57
3 336
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 жов, 2021 13:42
alex_dvornichenko
Уряд та «Нафтогаз» готують для населення нову схему...
R2 » Вів 28 вер, 2021 12:06
9 771
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 вер, 2021 11:01
khandain2000
У світі заговорили про нову фінансову кризу
R2 » Нед 26 вер, 2021 21:12
5 603
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 16:24
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.