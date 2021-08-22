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Необхідності для термінового запуску «Північного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:23
Пропонуємо до обговорення:
Віцепрем'єр Росії заявив, що термінова сертифікація та запуск "Північного потоку-2, а також продаж додаткових обсягів газу на біржі в Санкт-Петербурзі дозволять знизити ціни на газ у Європейському Союзі. Втім такої потреби немає.
Дивися повний текст Необхідності для термінового запуску «Північного потоку-2» не існує, – Макогон
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:23
Макогон предлагает, ??? Наверное у макогона кроме гтс и ещё есть сам газ?
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yegres
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:06
Макагон несет полный ГОН. Пукнула букашка, которая ничего не решает, но очень хочет показаться важной.
Сегодня ты директора, а завтра зек.
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swsashadow
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