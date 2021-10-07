RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні встановили вимоги
до якості мобільного інтернету

В Україні встановили вимоги до якості мобільного інтернету
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:34

В Україні встановили вимоги до якості мобільного інтернету

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вперше встановлено вимоги до якості мобільного інтернету, що стимулюватиме операторів покращувати покриття по всій території країни.

Дивися повний текст В Україні встановили вимоги до якості мобільного інтернету.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95719
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:35

Для этого конечно надо 5G... иначе никак ----не менее 0,5 мегабит в секунду.--- недостигнуть)))
Джон
 
Повідомлень: 1968
З нами з: 16.03.17
Подякував: 69 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:10

НИ О ЧЁМ.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2442
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інфляція в Україні прискорилася до 11% - максимуму більш...
R2 » П'ят 08 жов, 2021 15:23
1 17
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 15:23
igorbuda52
В Україні анонсували перші тендери по 5G
R2 » Чет 07 жов, 2021 17:58
7 297
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 13:32
Джон
"Розводили" американців: в Україні викрили масштабну...
R2 » Чет 07 жов, 2021 21:13
0 90
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 жов, 2021 21:13
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99052)
08.10.2021 16:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron