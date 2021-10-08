В Україні встановили вимоги до якості мобільного інтернету

Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:17

Джон написав: Для этого конечно надо 5G... иначе никак ----не менее 0,5 мегабит в секунду.--- недостигнуть))) Для этого конечно надо 5G... иначе никак ----не менее 0,5 мегабит в секунду.--- недостигнуть)))

Зачем так юродствовать? В оригинале только о 4G разговор. Ну а если сделают, чтобы во всех селах на хотя бы 65% площади (такое у них считается покрытым) будет такая скорость, то это прям революция. В Украине хватает совсем не мёртвых сёл, где хоть какая-то мобильная связь доступна только на холме за селом. А для упомянутых скоростей нужно хотя бы 3G.Правда, если почитать внимательнее, то никто такой задачи не ставит. Просто, если на 65% площади нас. пункта будет такая скорость, то он считается покрытым связью. Ну а нет, так нет.