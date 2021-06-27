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ТОП-5 регіонів з найвищими
і найнижчими зарплатами

ТОП-5 регіонів з найвищими і найнижчими зарплатами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:11

ТОП-5 регіонів з найвищими і найнижчими зарплатами

Пропонуємо до обговорення:
В Україні у вересні рівень заробітних плат став вище на 1300 грн і склав 18 тис. Грн.

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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:11

Что за больная фантазия считать среднюю зп по данным небольшой доски объявлений?
Большей тупости сложно придумать. Могли бы и по-другому как-то деньги за рекламу отрабатывать.
smart_analyst2017
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