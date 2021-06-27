В Україні у вересні рівень заробітних плат став вище на 1300 грн і склав 18 тис. Грн.
Дивися повний текст ТОП-5 регіонів з найвищими і найнижчими зарплатами.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:11
ТОП-5 регіонів з найвищими і найнижчими зарплатами
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Дивися повний текст ТОП-5 регіонів з найвищими і найнижчими зарплатами.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:11
Что за больная фантазия считать среднюю зп по данным небольшой доски объявлений?
Большей тупости сложно придумать. Могли бы и по-другому как-то деньги за рекламу отрабатывать.
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