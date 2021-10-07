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В Україні викрили нову схему
з розмитнення авто на 1,7 млн

В Україні викрили нову схему з розмитнення авто на 1,7 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:05

В Україні викрили нову схему з розмитнення авто на 1,7 млн

Пропонуємо до обговорення:
Державна митна служба виявила нову протиправну схему з імпорту старих автомобілів на суму майже 1,7 млн грн.

Дивися повний текст В Україні викрили нову схему з розмитнення авто на 1,7 млн.
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