І хоча президент РФ днями і заявив про можливе збільшення поставок на 15%, це не знизить ціни на газ до торішніх.
Дивися повний текст Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад $1000 - думка експерта.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:51
Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад $1000 - думка експерта.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:51
Тогда дайте людям отключит я от центрального отопления...
Зачем мне такое счастье, поставлю кондиционер инверторный и буду себе жить поживать.
Додано: Суб 09 жов, 2021 00:08
Отключиться - только через переезд в другую квартиру/дом.
Не поверите, но в доме есть даже более дешёвые способы электрического отопления, чем кондиционер. Хотя и он неплох.
Додано: Суб 09 жов, 2021 01:32
Додано: Суб 09 жов, 2021 01:41
Почему в сравнение приводят спотовые цены в Европе, а не цены по которым Европа покупает по долгосрочным контрактам (200-220 долларов). Да и вообще, какая разница какая цена на газ на европейских спотах, если цена добычи в Украине 1 грн/м3?
Еще бы сравнили с ценой газа на Марсе включив стоимость доставки на Землю, расстояние около 395 миллиона километров если что - вот где можно денег срубить за доставку газа украинской добычи - с Марса в Украину...
Как там, успели оформить "закупку" газа в хранилища пока цена 2000 долларов была? а то уже почти на 1000 долларов упала, теперь только задним числом по 2000 оформлять...
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