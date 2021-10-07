RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тарифи на тепло в Україні при
ціні на газ у Європі понад...

Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:47

ПХГ или ПГХ или что это вообще такое?))
Ромасик
 
Повідомлень: 3171
З нами з: 30.03.15
Подякував: 645 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 29 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні анонсували перші тендери по 5G 1, 2
R2 » Чет 07 жов, 2021 17:58
11 579
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 08:48
GALeon
В Україні встановили вимоги до якості мобільного інтернету
R2 » П'ят 08 жов, 2021 13:34
3 282
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 06:36
Попаданец
Понад 7 мільярдів. Заступник міністра оборони заявив про...
R2 » П'ят 08 жов, 2021 12:54
5 339
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 23:13
tigr-uu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99109)
09.10.2021 18:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.