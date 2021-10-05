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Українці отримали можливість
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Українці отримали можливість відстежувати всі вільні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 09:07

Українці отримали можливість відстежувати всі вільні...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті ГСЦ МВС запрацював ще один сервіс “Наявність номерних знаків”.

Дивися повний текст Українці отримали можливість відстежувати всі вільні номерні знаки для авто.
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