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Заробітчани знайшли заміну Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 жов, 2021 08:08
Пропонуємо до обговорення:
І хоч отримати дозвіл на роботу в цій країні куди складніше, середня зарплата там в кілька разів вище.
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