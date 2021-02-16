RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У США відновили міграційну
лотерею Green Card

У США відновили міграційну лотерею Green Card
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:18

У США відновили міграційну лотерею Green Card

Пропонуємо до обговорення:
Уряд США офіційно поновив програму розіграшу диверсифікаційної візової лотереї, відомої як лотерея Green card, оголошено реєстрацію на програми 2023 року.

Дивися повний текст У США відновили міграційну лотерею Green Card.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95754
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На Волині відновили дорогу до Шацьких озер згідно з...
R2 » Чет 17 чер, 2021 12:54
4 566
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 чер, 2021 23:11
EKO
80-річний британець виграв 160 тис. дол. в лотерею, тому...
R2 » Чет 15 кві, 2021 17:48
4 455
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 15:08
DONALD
Депутати пропонують не оподатковувати виграші в лотерею...
R2 » Вів 16 лют, 2021 19:13
2 207
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лют, 2021 20:25
Sanyok77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99202)
11.10.2021 13:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.