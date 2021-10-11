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У Кабміні оцінили
собівартість українського газу

У Кабміні оцінили собівартість українського газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 22:55

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:
  summacut написав:А у кого они хотят купить газа по 350, если на споте оно 1000+? Неужели хватит ума заключить прямой контракт?

$ 1000 це бульбашка яка лусне через півроку рік і ціна буде $200-300 як раніше

Русскіє зараз змушують європейців заключати довгострокові договори по значно вищим цінам.

Та да, с ума сойти, нагибают 8)
Давеча, вон Венгрию "заставили", целых 10 лет аж по 230 евро, с учетом всех доставок, покупать.
Конечно, это как его... :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:03

  EKO написав:Та да, с ума сойти, нагибают 8)
Давеча, вон Венгрию "заставили", целых 10 лет аж по 230 евро, с учетом всех доставок, покупать.

Контракт чисто политический, для устранения Украины как транзитера, могли пойти и на уступки.
Цена газа по новому контракту не озвучивалась.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:13

  Джон написав:
  summacut написав:если на споте оно 1000+? Неужели хватит ума заключить прямой контракт?
надеюсь что ума не хватит.. заключить долгосрочный контракт по 1000+ это верх кретинизма.

А нашим хитросделанным и не надо заключать ничего.
Чем выше там цены, тем больше они себе кладут в карман.
Себестоимость своего газа, согласно отчетам, 1,6 грн. Это уже с налогами. Сомневаюсь, :roll: что в этой стоимости много заложено на развитие, максимум 10-15%, но тем не менее. Наш газ закупается у укргаздобычи по 70-80 дол. Это 15 миллиардов кубов. Еще 5 добывают частники. Тот газ дороже, но тоже максимум 100 дол. Итого, имеется на рынке газа по 2500-3000 грн 20 миллиардов кубов. Все потребление, без учета закупки 2 миллиардов кубов технического газа для транзита (кстати, откуда его покупают, если варианта кроме как "из рф", нету?) - 27 миллиардов.
То есть, не хватает 5 ярдов кубов по году.
Это 20%. Даже если бы этот недостающий газ весной-летом закупался по 300-400 долларов, то в миксе бы получили себестоимость всего объема 9-10. Максимум.
А с учетом того, что импортный газ использовался промпотребителями по такой цене и так, то населению продавая сейчас по 7-8 гривень, можно еще и неплохо зарабатывать.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:56

Re: У Кабміні оцінили собівартість українського газу

  EKO написав:То есть, не хватает 5 ярдов кубов по году.

На сьогодні в Данії працює більше 10 тис. фермерських котлів на соломі (0,1-1,0 МВт) та близько 55 котельних в системі централізованого теплопостачання (0,5-12 МВт). Крім того, 8 ТЕЦ (2-28 МВте) й 4 електростанції разом із соломою використовують деревну тріску, ТПВ або викопні палива (вугілля, природний газ).
Багата Данія опалює соломою а бідна Україна залазить в борги щоб купувати дорогий російський газ.
Таким чином, приблизно три тонни соломи замінюють 1000 кубів газу. Нині фермери роблять циліндричні тюки по 500 кілограмів. Беремо шість тюків і отримуємо еквівалент 1000 кубометрів газу. Україна щорічно виробляє 130–150 млн тонн соломи.

120 млн тонн соломи це еквівалент 40 млрд кубів газу

А навіщо купувати дорогий газ взагалі якщо можна як багата Данія використовувати солому? Газ українського добування використовивувати в хімічній промисловості та послати рашку з її газом на три веселих букви
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:01

  Джон написав:
  summacut написав:если на споте оно 1000+? Неужели хватит ума заключить прямой контракт?
надеюсь что ума не хватит.. заключить долгосрочный контракт по 1000+ это верх кретинизма.

Зачем по 1000, если можно по 200-300. Газпром ещё и скидку обещал в 25%
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:06

Re: У Кабміні оцінили собівартість українського газу

  summacut написав:скидку обещал

Ага знаємо ми їх «скидки».
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:34

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:
  summacut написав:А у кого они хотят купить газа по 350, если на споте оно 1000+? Неужели хватит ума заключить прямой контракт?

$ 1000 це бульбашка яка лусне через півроку рік і ціна буде $200-300 як раніше

Русскіє зараз змушують європейців заключати довгострокові договори по значно вищим цінам.


Ну что значит змушуют :) Никто никого не змушует, просто предлагает. Хочешь - заключай, не хочешь - не заключай. Всегда есть альтернатива, тот же польский терминал. На худой конец на споте можно купить. Вон аналитик выше вангует по 200-300 через полгода.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:57

summacut
А таскать газ как будешь? Воздушными шариками?
wuhvighib
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:38

[quote="5313881:wuhvighib"]summacut
Можно шариками, можно третий энергопакет в трубочку скрутить и по ней прокачивать.
summacut
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