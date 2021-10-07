Про це сказав мер міста Андрій Садовий в ефірі радіо "Люкс FM", цитує прес-служба міськради Львова.
Дивися повний текст Львів хоче пускати в ресторани тільки вакцинованих або з ПЛР-тестом.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 жов, 2021 18:28
Львів хоче пускати в ресторани тільки вакцинованих або з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Львів хоче пускати в ресторани тільки вакцинованих або з ПЛР-тестом.
Додано: Вів 12 жов, 2021 09:02
Молодцы!
|