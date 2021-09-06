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Київ прибирає з вулиць 172
маршрутки з підробленими...

Київ прибирає з вулиць 172 маршрутки з підробленими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 20:24

Київ прибирає з вулиць 172 маршрутки з підробленими...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Telegram повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Дивися повний текст Київ прибирає з вулиць 172 маршрутки з підробленими документами.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 20:24

Доки не припече, не почнуть ворушитись. А тепер наввипередки розв'язують проблеми. 
fin81
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 21:05

Как Заебал своим уебанством этот общественный транспорт
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