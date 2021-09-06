Про це в Telegram повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
Дивися повний текст Київ прибирає з вулиць 172 маршрутки з підробленими документами.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 20:24
Київ прибирає з вулиць 172 маршрутки з підробленими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ прибирає з вулиць 172 маршрутки з підробленими документами.
Додано: Пон 11 жов, 2021 20:24
Доки не припече, не почнуть ворушитись. А тепер наввипередки розв'язують проблеми.
Додано: Вів 12 жов, 2021 07:22
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