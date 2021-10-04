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Столична прокуратура виявила розкрадання 150 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 жов, 2021 07:18
Пропонуємо до обговорення:
Прокуратура оголосила підозру в розкраданні 150 мільйонів гривень на будівництві Подільського мосту керівництву комунального підприємства, генпідряднику та підрядникам.
Дивися повний текст Столична прокуратура виявила розкрадання 150 мільйонів на будівництві Подільського мосту
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R2
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Додано: Вів 12 жов, 2021 07:18
Кличка посадят?
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p_a_l
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Додано: Вів 12 жов, 2021 15:25
p_a_l написав:
Кличка посадят?
Кто ж его посадит?! Он же памятник!
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unicdima
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