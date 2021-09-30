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Уряд надав держгарантії за кредитом на 490 мільйонів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 жов, 2021 09:14
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін підтримав постанову щодо залучення під держгарантії коштів для будівництва державної цифрової телемережі (Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення залучає 490 млн грн кредитних коштів).
Дивися повний текст Уряд надав держгарантії за кредитом на 490 мільйонів для створення цифрової телемережі
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Додано: Вів 12 жов, 2021 09:14
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