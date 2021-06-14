Команда китайського університету встановила світовий...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Три года назад "Беспилотник компании Airbus провел в воздухе почти 26 дней": https://focus.ua/technologies/403666 Причём, ему для этого не то, что дозаправка, а и вообще бензин не потребовался. Но можно и за 3 дня с хвостиком сертификат о рекорде выдать, федерация не обеднеет.