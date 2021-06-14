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Команда китайського університету
встановила світовий...

Команда китайського університету встановила світовий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:53

Команда китайського університету встановила світовий...

Пропонуємо до обговорення:
Безпілотний літальний апарат, розроблений китайськими студентами університету, побив світовий рекорд за часом польоту дронів. Про це повідомляє Інформаційне агентство Сіньхуа

Дивися повний текст Команда китайського університету встановила світовий рекорд часу польоту дронів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:53

Три года назад "Беспилотник компании Airbus провел в воздухе почти 26 дней": https://focus.ua/technologies/403666 Причём, ему для этого не то, что дозаправка, а и вообще бензин не потребовался. Но можно и за 3 дня с хвостиком сертификат о рекорде выдать, федерация не обеднеет.
moveton
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