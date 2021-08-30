Finance.ua: Пенсії в Німеччині. Чи є це прикладом для...

Додано: Вів 12 жов, 2021 11:45

Як кототко сказати, то пенсія це не "заслужений відпочинок", як нам втерли популісти. Пенсія, це допомога з непрацездатності за віком. І як допомога інваліду, вона має бути для всіх однаковою і забезпечувати фізичне виживання. А далі, якщо когось це не влаштовує, людина може САМА діяти щоб збільшити свій гарантований дохід на старість. Можна оформити пенс.страхування, вкладатися у цінні папери, нерухомість, тощо. Але САМОМУ!!!

Тоді зменшаться соцвнески, що є + для бізнесу і прискорення економічного розвитку. Тоді люди, розуміючи що фізично виживати в старості на державну гарантовану допомогу з непрацездатності за віком не погоджуватимуться працювати на ті зарплати, що є зараз. вони усвідомлять, що треба не лише дотягнути від зарплати до зарплати, але й щось відкласти на старість, тому ринок праці відреагує на це суспільне усвідомлення зростанням зарплат, до того рівня, який дозволить таке накопичення коштів.

Якщо що, то я пенсіонер з пенсією, що помітно більша за середню.