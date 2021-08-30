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Finance.ua: Пенсії в Німеччині.
Чи є це прикладом для...

Finance.ua: Пенсії в Німеччині. Чи є це прикладом для...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:44

Finance.ua: Пенсії в Німеччині. Чи є це прикладом для...

Пропонуємо до обговорення:
Наскільки німецька пенсійна система підходить для нашої країни
В Україні до 2023 року планується перехід від солідарної пенсійної системи до накопичувальної. Нинішнім 35-40-річним українцям вже не доводиться розраховувати на державне пенсійне забезпечення і їм варто серйозно задуматися про своє безбідне життя в поважних літах.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:45

Питання, навіщо я тоді як ФОП сплачую податки в пенсійний фонд, коли мені краще ці кошти відкладати на своє пенсійне забезпечення? Тим паче окрім мене при виході на пенсію ніхто платити мені не буде. Нонсенс якийсь. Наша країна не готова до такого переходу. Або вихід, закривати ФОП та хай воно горить сивим вогнем!
andrey1969denisenko
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:45

Як кототко сказати, то пенсія це не "заслужений відпочинок", як нам втерли популісти. Пенсія, це допомога з непрацездатності за віком. І як допомога інваліду, вона має бути для всіх однаковою і забезпечувати фізичне виживання. А далі, якщо когось це не влаштовує, людина може САМА діяти щоб збільшити свій гарантований дохід на старість. Можна оформити пенс.страхування, вкладатися у цінні папери, нерухомість, тощо. Але САМОМУ!!!
Тоді зменшаться соцвнески, що є + для бізнесу і прискорення економічного розвитку. Тоді люди, розуміючи що фізично виживати в старості на державну гарантовану допомогу з непрацездатності за віком не погоджуватимуться працювати на ті зарплати, що є зараз. вони усвідомлять, що треба не лише дотягнути від зарплати до зарплати, але й щось відкласти на старість, тому ринок праці відреагує на це суспільне усвідомлення зростанням зарплат, до того рівня, який дозволить таке накопичення коштів.
Якщо що, то я пенсіонер з пенсією, що помітно більша за середню.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 13:45

  andrey1969denisenko написав:Питання, навіщо я тоді як ФОП сплачую податки в пенсійний фонд, коли мені краще ці кошти відкладати на своє пенсійне забезпечення? Тим паче окрім мене при виході на пенсію ніхто платити мені не буде. Нонсенс якийсь. Наша країна не готова до такого переходу. Або вихід, закривати ФОП та хай воно горить сивим вогнем!


вы этими налогами помогаете оплачивать пенсию нынешним пенсионерам, а не себе
NDV
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:50

Re: Finance.ua: Пенсії в Німеччині. Чи є це прикладом для...

Кожному четвертому українцю доводиться працювати після виходу на пенсію, а кожному третьому після смерті.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:51

Re: Finance.ua: Пенсії в Німеччині. Чи є це прикладом для...

  andrey1969denisenko написав:Питання, навіщо я тоді як ФОП сплачую податки в пенсійний фонд, коли мені краще ці кошти відкладати на своє пенсійне забезпечення? Тим паче окрім мене при виході на пенсію ніхто платити мені не буде. Нонсенс якийсь. Наша країна не готова до такого переходу. Або вихід, закривати ФОП та хай воно горить сивим вогнем!
Щоб виплачувати пенсії сьогоднішнім пенсіонерам (в тому числі з ОРДЛО о_О)

  andriyzhagun написав:Як кототко сказати, то пенсія це не "заслужений відпочинок", як нам втерли популісти. Пенсія, це допомога з непрацездатності за віком. І як допомога інваліду, вона має бути для всіх однаковою і забезпечувати фізичне виживання.
На пенсію судді можна непогано так виживати...
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:24

в 100 раз!!! тобто два повних тролейбуса пенсіонерів України отримують як один Німець))))
nikolomix
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