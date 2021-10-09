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Україна та Євросоюз підписали
ще дві угоди на саміті у Києві

Україна та Євросоюз підписали ще дві угоди на саміті у Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:47

Україна та Євросоюз підписали ще дві угоди на саміті у Києві

Пропонуємо до обговорення:
За результатами двадцять третього Саміту Україна – Європейський Союз у Києві було підписано угоду про доступ України до програм «Горизонт Європа» та «Креативна Європа» щодо співпраці в мистецькій, дослідницькій та академічній сферах.

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