Україна сподівається з листопада почати імпорт...

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У Ахметова наверно самое большое лобби в парламенте и поэтому некоторые депутаты как только дорвутся до телекамер начинают вещать какое это зло покупка электроэнергии в соседних странах на треть дешевле чем у собственных производителей в лице Рината Леонидовича))у нас в стране к сожалению превалируют политика над здравым смыслом и рыночными отношениями..
24 сентября 2020 ... В среду вечером министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обнародовал первую содержательную реакцию нашего государства на сообщение о "тайной инаугурации" Александра Лукашенко.
Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства. ... Дело в том, что лично с Зеленским, его дипломатическим советником и другими членам команды министр мог увидеться только вечером - когда президент прибыл с визитом в Словакию.
Президентский самолет приземлился в Братиславе в 22:10 по киевскому времени. А в 22:26 министр, встречавший его в аэропорту, распространил этот твит.
И это согласование оправдано. Непризнание инаугурации лидера соседнего государства - слишком серьезный шаг, чтобы министр делал его самостоятельно. ...
08 Июль, 2021 ... Украина также отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС. Об этом стало известно 8 июля по итогам переговоров в Вильнюсе премьер-министр Литвы Ингриды Шимоните с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Литовский премьер приветствовала уход Украины от опасных поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E.
До 1 октября 2021 года Украина также временно ограничила импорт электроэнергии из России и Беларуси, сообщает 26 мая Национальная комиссия по вопросам регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). ...
24 сентября 2020 ... В среду вечером министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обнародовал первую содержательную реакцию нашего государства на сообщение о "тайной инаугурации" Александра Лукашенко.
Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства. ... Дело в том, что лично с Зеленским, его дипломатическим советником и другими членам команды министр мог увидеться только вечером - когда президент прибыл с визитом в Словакию.
Президентский самолет приземлился в Братиславе в 22:10 по киевскому времени. А в 22:26 министр, встречавший его в аэропорту, распространил этот твит.
И это согласование оправдано. Непризнание инаугурации лидера соседнего государства - слишком серьезный шаг, чтобы министр делал его самостоятельно. ...
08 Июль, 2021 ... Украина также отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС. Об этом стало известно 8 июля по итогам переговоров в Вильнюсе премьер-министр Литвы Ингриды Шимоните с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Литовский премьер приветствовала уход Украины от опасных поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E.
До 1 октября 2021 года Украина также временно ограничила импорт электроэнергии из России и Беларуси, сообщает 26 мая Национальная комиссия по вопросам регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). ...