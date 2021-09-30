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«Банкомати крадуть гроші»: клієнти ПриватБанку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 жов, 2021 21:41
Обратите внимание-какие банкоматы у Привата-одно старье.Конечно,они не будут нормально работать.
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Scotch
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Додано: Сер 13 жов, 2021 22:13
Scotch написав:
Обратите внимание-какие банкоматы у Привата-одно старье.Конечно,они не будут нормально работать.
Это которые с сенсорным экраном и возможностью авторизоваться по NFC со смартфона? А у кого ж не старьё тогда?
И чем оно от "старья" отличается?
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moveton
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Додано: Чет 14 жов, 2021 00:38
Поверніть майно Бєнє!
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