Finance.ua дізнався, якими фахівцями хочуть працювати чоловіки в Україні та яку зарплату їм пропонують роботодавці.
Дивися повний текст Де хочуть працювати чоловіки в Україні, та яку зарплату їм пропонують.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 17:15
Де хочуть працювати чоловіки в Україні, та яку зарплату...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де хочуть працювати чоловіки в Україні, та яку зарплату їм пропонують.
Додано: Сер 13 жов, 2021 19:28
Re: Де хочуть працювати чоловіки в Україні, та яку зарплату.
Депрессивная деградация.
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