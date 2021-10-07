Про це повідомляє Держстат.
Дивися повний текст Бензин на АЗС з початку року подорожчав більш ніж на 20%, автогаз - майже на 40%.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 19:19
Бензин на АЗС з початку року подорожчав більш ніж на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бензин на АЗС з початку року подорожчав більш ніж на 20%, автогаз - майже на 40%.
Додано: Сер 13 жов, 2021 19:19
Зондеркоманда в край уже обнаглели у нас LPG уже дороже чем у некоторых соседей 95 бензин!!!когда уже вас лядей оторвут уже от корыта...
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