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Бензин на АЗС з початку року
подорожчав більш ніж на...

Бензин на АЗС з початку року подорожчав більш ніж на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:19

Бензин на АЗС з початку року подорожчав більш ніж на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держстат.

Дивися повний текст Бензин на АЗС з початку року подорожчав більш ніж на 20%, автогаз - майже на 40%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:19

Зондеркоманда в край уже обнаглели у нас LPG уже дороже чем у некоторых соседей 95 бензин!!!когда уже вас лядей оторвут уже от корыта...
livs375
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