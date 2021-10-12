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В Україні будуть розвивати
зелені види транспорту

В Україні будуть розвивати зелені види транспорту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:36

В Україні будуть розвивати зелені види транспорту

Пропонуємо до обговорення:
Україна протягом останніх років активно працювала у напрямку прийняття оновлених кліматичних цілей до Паризької угоди (НВВ2).

Дивися повний текст В Україні будуть розвивати зелені види транспорту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:36

Всі ці Кіотські протоколи та Паризькі угоди звичайне шахрайство.
Нідерланди планують скоротити велику рогату худобу на 30% бо вона видихає парникові гази, вперед, повторюйте чергову дурість європейців )))
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 23:10

А ну, пожалуйста, озвучьте перечень "развитых(ударение на букву "и") в Украине, за последнее время":
1. Метрополитенов. в километраже
2. Трамваев, в маршрутах.
3. троллейбусов, в маршрутах.
4. Электричек, в направлениях, увеличении маршрутов,...
.......................................................
:shock:
Во!
Оказывается, в Украине всё наоборот!
Разобран рельсовый путь
Отменены маршруты
Отменены электрички.
Вырезан П/С
............................
Про метро Киева, Харькова, Днепра, Донецка,....
Kudrjavuy
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