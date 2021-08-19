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Укрзалізниця має намір
прокласти в Буковель залізницю

Укрзалізниця має намір прокласти в Буковель залізницю
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:27

Укрзалізниця має намір прокласти в Буковель залізницю

Пропонуємо до обговорення:
Керівництво Укрзалізниці вивчає можливість будівництва нової залізничної гілки від станції Татарів до курорту Буковель в Івано-Франківській області.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:27

На фоне катастрофического положения на железной дороге подобные "инициативы"выглядят,как минимум глупо.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:27

  sena_2008atp написав:На фоне катастрофического положения на железной дороге подобные "инициативы"выглядят,как минимум глупо.

Австрийцы в 1890-хх годах проложили все то что есть там сейчас (плюс мосты и тунели), и Вы думаете в век блокчейна, АI, крипты и суперкомпьютеров - целая страна на сможет положить рельсы на гравий 25 км?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 16:27

Re: Укрзалізниця має намір прокласти в Буковель залізницю

  BIGor написав:Австрийцы в 1890-хх годах проложили все то что есть там сейчас (плюс мосты и тунели), и Вы думаете в век блокчейна, АI, крипты и суперкомпьютеров - целая страна на сможет положить рельсы на гравий 25 км?

1. Какое отношение имеют перечисленные вами сферы IT к финансовому положению Укрзализныци?
2. Если бы вы прочитали статью, то увидели бы вот это
Изучается, какие трассы можно проложить, потому что рельеф там непростой, вдоль реки, точно необходимо будет строить тоннели. То есть мы говорим о существенных инвестициях», — уточнил Перцовский.
и вот внезапно уже не "просто рельсы на гравий".
3. Все эти "изучения возможностей" тоже стоят денег и на них очень просто пилить средства.
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 17:13

Re: Укрзалізниця має намір прокласти в Буковель залізницю

проложили б прямо на гору, как в южной америке где там

туристы бы катались, кто не экстремал

"катался на Буковеле"
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 20:24

Re: Укрзалізниця має намір прокласти в Буковель залізницю

Людей у регіоні не буде так буде колія.
Прораб
 
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