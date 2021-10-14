В Україні почали зупиняти водіїв, які мають борги з...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 19:33
Этот и подобные законопроекты взяты у россиян,скоро будет введена плата с грузовых автомобилей по принципу "Платон "один к одному как в России,камеры видеофиксации где нет уже жителей, но населённый пункт как бы остался и ехать нужно 50км,каждое ноу-хву от зелёных заточено под выемку денег у населения,надеюсь на следующих выборах каждый получит то что он заслуживает...
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