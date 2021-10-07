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Данилишин пояснив, чому падає курс долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 жов, 2021 13:25
Пропонуємо до обговорення:
Обмінний курс гривні до долара на міжбанківському ринку упродовж минулого тижня продовжував зміцнюватися (на 0,9% за тиждень).
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:25
Потому… шо у власти барыги….ги…ги….
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