Міжнародний валютний фонд (МВФ) до кінця року може перерахувати Україні два транші. Це можливо, якщо сторони домовляться продовжити нинішню програму stand-by.
Дивися повний текст У Зеленського допускають надходження двох траншів МВФ до кінця року.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:11
У Зеленського допускають надходження двох траншів МВФ до...
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Дивися повний текст У Зеленського допускають надходження двох траншів МВФ до кінця року.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:49
Три потом возвращать тяжелей будет. И так половина налогов уходит на обслуживание внешнего долга. Кредиты ведь возвращать нужно, да еще и с процентами. Если бы можно было еще сильней затянуть пояса простым пересичным и заставить их платить еще больше, то может и три кредита дали-бы. Но у людей денег на еду не хватает.
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