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Дарування або обмін нерухомості:
які податки треба заплатити

Дарування або обмін нерухомості: які податки треба заплатити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:28

Дарування або обмін нерухомості: які податки треба заплатити

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розповідає, які податки треба оплатити при даруванні або обміну нерухомості.

Дивися повний текст Дарування або обмін нерухомості: які податки треба заплатити.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:28

Вот только уточняйте, что в случае с нерезидентами (неважно "кто" или "кому") - обдерут по полной даже в случае первой степени родства. Как и при наследстве. Такого бреда даже в России нету. "Не ту страну назвали Гондурасом" ©
Grover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:31

Очень интересно и ничего не понятно.
Вы в вопросе разбирались?
Узнавали у нотариуса сколько стоят его услуги по оформлению дарственной?
Отец сыну в этом месяце оформил дарственную на квартиру.
Нотариусу за это заплатил 4500 грн. с внесением в реестр о новом владельце.
А по вашей статье получается платить ничего не надо...
Читатель11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:50

  Читатель11 написав:Очень интересно и ничего не понятно.
Вы в вопросе разбирались?
Узнавали у нотариуса сколько стоят его услуги по оформлению дарственной?
Отец сыну в этом месяце оформил дарственную на квартиру.
Нотариусу за это заплатил 4500 грн. с внесением в реестр о новом владельце.
А по вашей статье получается платить ничего не надо...

А вы в вопросе разбирались?.. Статья -- про налоги. Какое отношение к _налогам_ имеют _услуги_ нотариуса -- вопрос. По вашей "статье" получается, что за такси к нотариусу платить ничего не надо -- а Uber Black за поездки по городу с полтыщщи хочет...
_hunter
 
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1.5% на тушёнку и спирт опять надо отваливать? Хорошо устроились: с з.п. 1.5% дерут, с депозита 1.5% дерут, с недвиги 1.5% дерут. Где ещё 1.5% берут??? Я не подписывался на это. Объявите военное положение и дерите налог.
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