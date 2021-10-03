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У Нацбанку очікують зростання міжнародних резервів під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:14
Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку очікують, що міжнародні резерви на кінець 2021 року будуть вище 30 млрд дол. США.
Дивися повний текст У Нацбанку очікують зростання міжнародних резервів під кінець року
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