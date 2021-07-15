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Основною проблемою в країні
українці вважають низькі...

Основною проблемою в країні українці вважають низькі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:23

Основною проблемою в країні українці вважають низькі...

Пропонуємо до обговорення:
Основною проблемою в Україні, у порівнянні з іншими, громадяни називають низькі зарплати та пенсії (41%).

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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:23

основная проблема не низкие зарплаты, а высокие налоги и тарифы на коммуналку и энергоресурсы. Зарплату как ни повышай, 60 % всеравно в налоги уйдет, остальное на коммуналку и энергоресурсы. Все цены от налогов и тарифов на коммуналку и энергоресурсы зависят. Поэтому в таких условиях рост зарплаты ни к чему кроме инфляции и еще большему падению уровня жизни не приведет.

Как писал Лао Цзы, еще сотни веков назад: От того народ голодает, что слишком велики и тяжелы государственные налоги. Это именно причина бедствий народа.
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