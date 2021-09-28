НАК "Нафтогаз України" моделює різні сценарії проходження опалювального сезону 2021/2022 років.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" моделює різні сценарії проходження опалювального сезону - Вітренко.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 08:01
"Нафтогаз" моделює різні сценарії проходження...
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" моделює різні сценарії проходження опалювального сезону - Вітренко.
Додано: Суб 16 жов, 2021 09:52
Распечатайте на 3D-принтере, а не моделируйте. Всё и так стало слишком сложным.
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