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"Нафтогаз" моделює різні
сценарії проходження...

"Нафтогаз" моделює різні сценарії проходження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:01

"Нафтогаз" моделює різні сценарії проходження...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" моделює різні сценарії проходження опалювального сезону 2021/2022 років.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" моделює різні сценарії проходження опалювального сезону - Вітренко.
R2
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очередной зашквар зелени приближается!
Slon_Nosov
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Распечатайте на 3D-принтере, а не моделируйте. Всё и так стало слишком сложным.
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Добыча по 1.6 грн, продажа по 7.96 грн...
Моделируем...
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Промоделюйте на основі свого досвіду сценарій доставки дров до споживача.
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:46

Ну это и понятно закачка газа в пгх в Европе уменьшилась , отопительный сезон однако.
Транзит уменьшился, следовательно и виртуальный реверс, Карл.
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  Slon_Nosov написав:очередной зашквар зелени приближается!

Вангую, что свиноферма облажается как и с предыдущими фуфловыми зашкварами.
unicdima
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