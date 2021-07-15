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Українці платитимуть за
соняшникову олію за іншою ціною

Українці платитимуть за соняшникову олію за іншою ціною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:30

Українці платитимуть за соняшникову олію за іншою ціною

Пропонуємо до обговорення:
Зараз 850 мл коштує в супермаркеті від 45 до 65 грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:30

Ни о чём.В начале августа шмвгаль заявлял,что к концу лета т.е.к 1 сентября цена значительно понизится.И ЧТО???
sena_2008atp
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Люди отмирают и отъезжают. Вот главное. Нема покупцив.
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Какой-же редиска придумал 0.85л бутылки вместо 1л. :evil:
Цитрин
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