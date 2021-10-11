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ПриватБанк повідомив нові
правила переказів з картки на...

ПриватБанк повідомив нові правила переказів з картки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:31

ПриватБанк повідомив нові правила переказів з картки на...

Пропонуємо до обговорення:
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Дивися повний текст ПриватБанк повідомив нові правила переказів з картки на картку (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:31

Решили убить банк перед приватизацией? Молодцы… mono и остальные открывают шампанское
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