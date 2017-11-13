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Чи можна не сплачувати «комуналку»,
якщо не мешкаєте у...

Чи можна не сплачувати «комуналку», якщо не мешкаєте у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:49

Чи можна не сплачувати «комуналку», якщо не мешкаєте у...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розповідає, яким чином можна не сплачувати комунальні платежі, якщо ви не проживаєте у своїй квартирі.

Дивися повний текст Чи можна не сплачувати «комуналку», якщо не мешкаєте у квартирі.
R2
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