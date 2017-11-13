Finance.ua розповідає, яким чином можна не сплачувати комунальні платежі, якщо ви не проживаєте у своїй квартирі.
Дивися повний текст Чи можна не сплачувати «комуналку», якщо не мешкаєте у квартирі.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 12:49
Чи можна не сплачувати «комуналку», якщо не мешкаєте у...
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Дивися повний текст Чи можна не сплачувати «комуналку», якщо не мешкаєте у квартирі.
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