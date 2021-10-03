Business Insider з’ясував у фондових менеджерів і фінансових аналітиків, які галузі економіки виглядають найбільш перспективними.
Дивися повний текст У що вкладати після пандемії: 9 перспективних секторів для інвестицій.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 12:55
У що вкладати після пандемії: 9 перспективних секторів...
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Дивися повний текст У що вкладати після пандемії: 9 перспективних секторів для інвестицій.
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