RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У що вкладати після пандемії:
9 перспективних секторів...

У що вкладати після пандемії: 9 перспективних секторів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:55

У що вкладати після пандемії: 9 перспективних секторів...

Пропонуємо до обговорення:
Business Insider з’ясував у фондових менеджерів і фінансових аналітиків, які галузі економіки виглядають найбільш перспективними.

Дивися повний текст У що вкладати після пандемії: 9 перспективних секторів для інвестицій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95820
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За ще один рік пандемії найбагатші люди США стали ще...
R2 » Пон 11 жов, 2021 08:19
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 08:20
sena_2008atp
Під час пандемії 73% українців стали частіше здійснювати...
R2 » Нед 10 жов, 2021 08:39
1 138
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 08:39
Tamagoch
Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020... 1, 2
R2 » Нед 03 жов, 2021 07:20
15 1532
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 жов, 2021 20:30
ketrax70

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2352)
16.10.2021 14:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.