Акції та облігації китайських девелоперів різко впали 8 жовтня, ринок побоюється поширення боргових проблем China Evergrande Group на весь сектор.
Дивися повний текст Криза нерухомості в Китаї: після Evergrande падають акції інших девелоперів.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 09:49
Криза нерухомості в Китаї: після Evergrande падають...
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Дивися повний текст Криза нерухомості в Китаї: після Evergrande падають акції інших девелоперів.
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