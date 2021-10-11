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Деякі регіони України ризикують
залишитися без газу:...

Деякі регіони України ризикують залишитися без газу:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:52

Деякі регіони України ризикують залишитися без газу:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів енергетичний експерт Сергій Дяченко на телеканалі "Україна 24".

Дивися повний текст Деякі регіони України ризикують залишитися без газу: експерт порадив, як цього уникнути.
R2
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