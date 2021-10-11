Про це розповів енергетичний експерт Сергій Дяченко на телеканалі "Україна 24".
Дивися повний текст Деякі регіони України ризикують залишитися без газу: експерт порадив, як цього уникнути.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 жов, 2021 09:52
Деякі регіони України ризикують залишитися без газу:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Деякі регіони України ризикують залишитися без газу: експерт порадив, як цього уникнути.
Зараз переглядають цей форум: andriiosypov, Mirax і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|