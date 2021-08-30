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Першу нитку газопроводу «Північний потік-2» заповнили...
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Додано: Пон 18 жов, 2021 10:43
Пропонуємо до обговорення:
Процедура заповнення газом першої нитки газопроводу “Північний потік-2” завершена, обсяг заповнення технічним газом склав близько 177 млн куб. м. Даний обсяг палива забезпечує тиск, достатній, щоб у подальшому розпочати транспортування газу.
Дивися повний текст Першу нитку газопроводу «Північний потік-2» заповнили технічним газом
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Додано: Пон 18 жов, 2021 10:44
Ще трохи, і запустять прокачку...
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Додано: Пон 18 жов, 2021 11:37
А может быть канцлер Германии тоже пообещал потребителям газ по 7.94 в этом отопительном сезоне, так сказать по нормальной цене.
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yegres
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