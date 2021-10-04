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В Україну зайде німецька
торговельна мережа Lidl

В Україну зайде німецька торговельна мережа Lidl
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:40

В Україну зайде німецька торговельна мережа Lidl

Пропонуємо до обговорення:
Популярна в Німеччині мережу супермаркетів Lidl готова зайти на ринок України.

Дивися повний текст В Україну зайде німецька торговельна мережа Lidl.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:40

Видели мы как Икея заходила, вернее заползала.
Лучше уж мы к вам приедем в магазин Lidl, "открытое небо" ведь непросто так подписали.
yegres
 
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