Популярна в Німеччині мережу супермаркетів Lidl готова зайти на ринок України.
Дивися повний текст В Україну зайде німецька торговельна мережа Lidl.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 11:40
В Україну зайде німецька торговельна мережа Lidl
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україну зайде німецька торговельна мережа Lidl.
Додано: Пон 18 жов, 2021 11:40
Видели мы как Икея заходила, вернее заползала.
Лучше уж мы к вам приедем в магазин Lidl, "открытое небо" ведь непросто так подписали.
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