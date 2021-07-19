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Поліція перевірятиме у громадських місцях...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 жов, 2021 07:03
Не справятся с задачей - полиции не хватит. Не раздувайте, миссия не выполнима.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 09:31
Сімейний лікар видає свідоцтво про вакцинацію без QR кода.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 09:34
Faceless написав: halyapet написав:
Згідно закону України про поліцію, поліція, і тим більше інше держслужбовці не мають права перевіряти інформацію про стан здоров'я громадян (така інформація є конфіденційною) і її можна вимагати лише за рішенням суду щодо конкретної особи, це перевищення службових повноважень. Треба знати свої права, і нема чого показувати ці сертифікати, навіть, якщо вони є без відповідного рішення суду. Рішення кабміну чи МОЗ не є законом. Громадянин України за законом України не зобов'язаний мати смартфон і дію, і також носити усілякі довідки-папірчики з собою. Такі перевірки 100% незаконні.
А коли це сертифікат про вакцинацію став даними про стан здоров'я? Це ж не медична картка і не аналізи
Насправді це вважається даними про стан здоров'я. Цим пояснюють те, що в Дії він не з'являється автоматично, а користувач має скористуватися послугою, дати згоду і згенерувати сертифікат.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 11:28
Видите как быстро всех поставили раком с сертификатами. Еще год и они будут у каждого, а там и чипы будут вшивать добровольно принудительно. И могут же и законы принять и органы подтянуть и все так быстро. А с коррупцией уже как с 90 г борятся и никаких сдвигов.
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дикий
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Додано: Вів 19 жов, 2021 11:34
"Люди, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае обнаружения подделки документа и попытки воспользоваться им будут привлекаться к ответственности за нарушение картинных условий"
на данный момент - это невозможно выяснить. прививка делается в приватных условиях и на камеру это никто не снимает. так что при желании, всегда можно договориться.
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bukerman
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Додано: Вів 19 жов, 2021 12:01
bukerman написав:
"Люди, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае обнаружения подделки документа и попытки воспользоваться им будут привлекаться к ответственности за нарушение картинных условий"
на данный момент - это невозможно выяснить. прививка делается в приватных условиях и на камеру это никто не снимает. так что при желании, всегда можно договориться
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Главное, чтоб потом как с тем клоуном не вышло -- который договорился, а потом (как жареный петух клюнул) начал бегать и требовать "повторный" курс вакцинации
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_hunter
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