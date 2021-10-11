«Первинка» готується до локдауну: що буде зі здачею будинків

А что означает слово шухер в данном случае?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 01:51
Додано: Суб 23 жов, 2021 06:56
Re: «Первинка» готується до локдауну: що буде зі здачею буди
Страна не может обогреть себя ! Вы говорите про рынок недвижимости .
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