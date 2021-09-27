Міністерство економіки оприлюднило доопрацьований проєкт постанови щодо підвищення мінімальних відпускних цін на ряд алкогольних напоїв.
Дивися повний текст Мінекономіки повторно пропонує підвищити мінімальні відпускні ціни на алкоголь.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 10:40
Мінекономіки повторно пропонує підвищити мінімальні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономіки повторно пропонує підвищити мінімальні відпускні ціни на алкоголь.
Додано: Вів 19 жов, 2021 10:40
Оставили бы уже легальную продукцию в покое и без того не дешёвую, и так всё завалено бодягой,а то скоро придётся алкоголь уже за границей заказывать чтоб при открытии шампанского или хорошего вина не тянуло спиртом на всю комнату...
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