Голова Податкової пригрозив відповідальністю українцям,...

Это bobkasho адресовать нужно. Я, как раз, жадный.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 10:40
Додано: Сер 20 жов, 2021 10:47
а якщо не вірити, а реально дивитися на речі, що стало більше контрафакту? то вже не так добре виглядає
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:59
Когда будут зелины оффшоры проверять, чефира, мам клочка, гетьманцова и т.д.? За лохов всех держат.
Додано: Сер 20 жов, 2021 13:15
и.о. очередной клоун пытается создавать вид бурной деятельности, хотя сам же надеюсь понимает что нихрена оно не может абсолютно. Хотя нет во этот шедевр может и проканать ( Тогда рано или поздно мы встретимся и попросим дать ответ на вопрос: „Как вы при таком размере дохода имеете такие расходы?) А дальше будет послан в кругосветное путешествие.
Вот пример что даже прокурор безсилен если крутятся большие бабки
начало
хеппи энд
Додано: Сер 20 жов, 2021 16:33
Зовсім погано в свинарнії, офшорна тема не злетіла, доводиться навіть таких як кончений алкаш Чаплига задіювати, з його примітивним пропагандонством
Дивлюся під тему порохоботи нових ніків зарегили
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